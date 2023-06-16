شكرا لقرائتكم تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعكس صدور الحكم وتأييده بالقتل تعزيرًا بحق الجاني بركات بن جبريل الكناني، قاتل متابعات الخليج 365 بندر القرهدي، مدى حرص الدولة على استتباب الأمن وتطبيق العدالة الناجزة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس البشرية.

ويأتي صدور الحكم إنفاذًا لما تقرر شرعًا بالقتل تعزيرًا بحق الجاني بركات بن جبريل الكناني؛ بسبب بشاعة ما اقترفه، وتحقيقًا للعدل ، بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية.

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استتباب الأمن

أكد صدور الحكم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، على تطبيق الأحكام الشرعية، كما يأتي تعزيزًا لاستتباب الأمن، وردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

على صعيد آخر، تعد الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق متابعات الخليج 365 بندر القرهدي حادثة فردية لا تمثل إلا نفس مرتكبها، والسعودية ستطبق الأنظمة والعقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة.

وتعد الجريمة النكراء التي ارتكبها الجاني بركات بن جبريل الكناني فعلًا شنيعًا ودخيلًا على المجتمع السعودي، وقد جاء تنفيذ الحكم الشرعي على الجاني ليكون رادعًا لكل نفس تستهدف الأنفس البشرية بأي شكل كان.

تنفيذ الحكم

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

أقدم/ بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني- سعودي الجنسية- على قتل/ بندر بن طه بن محمد القرهدي- سعودي الجنسية- وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار؛ مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق أربع سيارات، وحيازته لمادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وتعاطيه لها.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه.

ونظرًا لبشاعة الجريمة وشناعتها، ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول، ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني- سعودي الجنسية- يوم الخميس بتاريخ 26/ 11/ 1444هـ الموافق 15/ 6/ 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.