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القبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة الشرقية على مواطن كويتي؛ لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها، وإطلاق النار عليه من سلاح بحوزته.

ولفت الأمن العام، خلال مقطع فيديو نشره عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

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وأوضح الأمن أنه جرى إيقاف المعتدي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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