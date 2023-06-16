شكرا لقرائتكم القبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة الشرقية على مواطن كويتي؛ لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها، وإطلاق النار عليه من سلاح بحوزته.

ولفت الأمن العام، خلال مقطع فيديو نشره عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.

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وأوضح الأمن أنه جرى إيقاف المعتدي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.