شكرا لقرائتكم انطلاق مهرجان جادة الإبل في تبوك بجوائز تتجاوز الـ 13 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت -اليوم- فعاليات مهرجانات ” جادة الإبل “بمدينة تبوك، التي ينظمها نادي الإبل ضمن خططه للوصولِ إلى جميع مناطق المملكة؛ لنشر وترسيخ الموروث السعوديّ العريق.

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13 مليون ريال

واختار ” النادي ” منطقة تبوك كبداية للجادة بعد أن تم رصد أكثر من 13 مليون ريال كقيمة جوائز للفائزين بمنافساتها، التي جاءت تحت شعار “جادّتنا مقصدها تبوك”.

وأوضح المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة، أن المهرجان الذي سيستمر عشرة أيام؛ يهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.

14 فردية

وأضفى التنافس الكبير الذي شهده ميدان عرض الإبل، واستعراض 14 فردية من فئة فردي دق وجل الحراير ودق المجاهيم، حماسًا كبيرًا من الجمهور الحاضر في مدرجات الميدان وسط تشجيع وهتافات الجمهور.

وشهدت انطلاقة المهرجان العديد من الفقرات المتنوعة، التي لبَّت احتياجات الزوار السعوديين والمقيمين، وعكست حجم العمل الكبير الذي بذله نادي الإبل للظهور بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة لهذا المورث تاريخيًّا وثقافيًّا، وأهمية المهرجان الذي يُعدُّ الحدث الأول في مهرجانات الإبل وباكورة انطلاقها.