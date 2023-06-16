انت الان تتابع "أخضر الناشئين" ينشد الفوز خلال افتتاح مبارياته بكأس آسيا في تايلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتطلع المنتخب السعودي للناشئين لتحقيق بداية قوية عندما يتواجه مع أستراليا يوم الجمعة على ملعب مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.

وتفصيلاً، يلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يوم الجمعة أيضًا، طاجيكستان مع الصين، على الملعب نفسه.

ويمتلك المنتخب السعودي تاريخًا ثريًا في هذه البطولة، حيث توج باللقب مرتين عامي 1985 و1988 خلال أول نسختين من البطولة، علمًا بأن مجموع مشاركاته السابقة كان 10 مرات.

وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي السعودية مع طاجيكستان، والصين مع أستراليا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 25 و26 يونيو الجاري، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 2 يوليو القادم.