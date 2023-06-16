شكرا لقرائتكم 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة والمهملة عبر منصة أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات إسقاط المركبات التالفة والمهملة من سجلاتهم.

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وبحسب المرور جاءت الخطوات على النحو التالي:

اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة.

التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة.

إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.

إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك.

المهلة التصحيحية

وفي وقت سابق، دعت الإدارة العامة للمرور، ملّاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من تمديد المهلة التصحيحية لمدة عام من 9/ 8/ 1444هـ الموافق 1/ 3/ 2023 م، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.

عبر منصة أبشر

وأوضحت أنه على الراغبين في إسقاط المركبات المهملة أو التالفة من سجلّ المرور، تسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.