شكرا لقرائتكم جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الهندسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، احتفت كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء أمس الخميس 15 يونيو2023م، بتخريج الدفعة الأولى من طالبات الكلية البالغ عددهن 67 طالبة من قسمي الهندسة الصناعية والنُظم، والهندسة الكهربائية، في مركز المؤتمرات بالجامعة.

عرض مرئي

وتضمَّن الحفل كلمة لعميدة الكلية الدكتورة أريج بنت عباس مليباري، وكلمة للخريجات، وعرضًا مرئيًّا عن الكلية، بالإضافة إلى كلمة لآباء الخريجات، ألقاها الدكتور خالد بن صالح السلطان، وكلمة الشخصية الملهمة، ألقتها رائدة الفضاء ريانة برناوي، واختتم الحفل بمسيرة تخرّج الطالبات وتكريم الرعاة.

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رؤية 2030

وكانت كلية الهندسة أُنشئت عام 2018م، وواءمت أهدافها مع التوجهات الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والتي بدورها تسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبدأت بتفعيل ثلاثة برامج في قسمي الهندسة الصناعية والنُّظم، والهندسة الكهربائية. ثم توسَّعت باستحداث برامج جديدة تمثلت في برنامج الهندسة الطبية الحيوية، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة.

تكريم المتفوقين

الجدير بالذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ستحتفي بجميع خريجاتها ضمن احتفالات الكليات في جميع مجالاتها والمجدولة من يوم الأحد 18 يونيو إلى يوم الخميس 22 يونيو، بالإضافة إلى حفل التميز لتكريم مراتب الشرف الأولى والثانية، من الحاصلات على درجة الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم العام، للعام الأكاديمي 1444هـ.