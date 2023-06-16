شكرا لقرائتكم مواطن شهم يعطى سيارته لأسرة لا يعرفها تعطلت على طريق عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - لم تكن الشهامة جديدة على السعوديين، فهي جزء أصيل في تكوينهم وأخلاقهم منذ ميلادهم، فبدون تردد أعطى شاب سيارته لعائلة بعدما تعطلت سيارتهم بطريق عام.

موقف إنساني

ووثق الشاب الموقف الإنساني في مقطع فيديو، موجهًا كلمة شكر إلى الشاب الذي ساعده دون معرفته.

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وبين الفيديو السيارة وهي متوقفة بالطريق بعد تعرض إحدى الإطارات للتلف، بينما أوقف شاب سيارته بالقرب من السيارة المعطلة.

لم يكن يعرفه

بدوره، قال صاحب السيارة المعطلة: إن معه عائلات وطفلًا عمره شهران، ودرجة الحرارة 44 درجة، ليتفاجأ بالشاب يوقف سيارته، ويعرض عليه يعطيه سيارته لتوصيل أهله، مشيرًا إلى أنه لم يعرف الشاب.

وتحدث صاحب السيارة المعطلة مع الشاب خلال مقطع الفيديو، قائلًا: كيف تعطيني السيارة وأنت لا تعرفني؟! ليرد الشاب: اعتبرني مكانك.