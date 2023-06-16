شكرا لقرائتكم دعم فرنسا لاستضافة السعودية إكسبو 2030 تطور واضح للعلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدر السعودية تأييد فرنسا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، ويعكس هذا الدعم تنامي وتطور العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.

تطلعات إيجابية

ويتطلع البلدان إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030، لتطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات، والاستثمار المتبادل والمشترك، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتراث، والسياحة، والتعليم، والتقنية، والفضاء، والدفاع والأمن، وغيرها من المجالات.

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تعزيز الشراكة

تعمل السعودية وفرنسا على تعزيز الشراكة الإستراتيجية- الخليجية الفرنسية-، من خلال خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2023- 2028، حيث توجد فرص للتعاون بين دول الخليج وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية الخضراء، إضافة إلى الشراكة في تحفيز التنمية السياحية والرياضية والترفيه.

جدير بالذكر، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد غادر الأربعاء 25/ 11/ 1444هـ الموافق 14/ 06/ 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد خلال زيارته رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد السعودية المُشارك في قمة- من أجل ميثاق مالي عالمي جديد- المقرر عقدها في باريس يومي 4 و5/ 12/ 1444هـ الموافق 22 و23/ 06/ 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 06/ 2023م.