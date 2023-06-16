انت الان تتابع المدينة المنوّرة.. النقابة العامة للسيارات تُهيئ 64 منشأة لنقل ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
16 يونيو, 2023, 10:35 صباحاً
هيَّأت النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنوّرة من خلال 64 منشأة من منشآت النقل المعتمدة جُهزت لنقل ضيوف الرحمن، أسطولاً متكاملاً للنقل تعداده 18 ألف حافلة تحت إشراف 30 فرقة ميدانية مجهّزة بدورات تدريبية متخصّصة وورش عمل مختصّة تتابع كافة مواقع الحافلات في جميع شركات النقل المصرح لها بنقل حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1444هـ.
وكشفت النقابة عن جاهزية حافلات مبادرة طريق مكة لنقل الحجيج من جنسيات الدول المنضمة إلى هذه المبادرة بكل يسرٍ وسهولة، حيث بدأ عمل النقابة منذ أول رحلة قدوم لحجاج بيت الله الحرام، ويتراوح الإنجاز اليومي لمسيرة الحافلات وتفويج الحجاج لمساكنهم بين 200 حافلة و700 حافلة في بعض الأيام، تنقل هذه الحافلات ما بين 8000 حاج إلى 30.000 حاج وحاجة في اليوم الواحد.
وأوضحت النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنوّرة التي بدأت خدماتها غرة شهر ذي القعدة 1444هـ حتى يوم 21 من الشهر ذاته، أن إجمالي الحافلات المغادرة من المدينة المنوّرة إلى مكة المكرّمة بلغ 6592 حافلة تحمل على متنها أكثر من ربع مليون حاج، بينما بلغ إجمالي حافلات النقابة التي استقبلت ضيوف الرحمن بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة 10.509 حافلات أقلّت 400.000 حاج وحاجة.
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