جوجل تتهم "هاكرز" صينيين بتنفيذ أكبر هجوم إلكتروني منذ عام 2021

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 11:16 صباحاً

اتهمت شركة "جوجل" الأمريكية مجموعة من "الهاكرز" المرتبطين بالصين بتنفيذ أكبر هجوم إلكتروني سيبراني منذ عام 2021. وأوضحت الشركة الأمريكية في تقرير نشرته مجلة "فورتشن" الأمريكية أن الهاكرز نفذوا عملية تجسس إلكتروني واسعة النطاق. وأفادت جوجل بأن الهاكرز الصينيين اخترقوا بريدًا إلكترونيًا لموظفين مهمين يعملون على ملفات تخص بكين. واقتحم الهاركز، بحسب التقرير، مئات من مؤسسات القطاعين العام والخاص على مستوى العالم، ما يقرب من ثلثها وكالات حكومية بما في ذلك وزارات الخارجية، وأدى هذا الهجوم لاختراق عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم. وقال تشارلز كارماكال، كبير المسؤولين الفنيين في مانديانت، الشركة المملوكة لجوجل: "المجموعة استغلّت ثغرة برمجية في بوابة أمان البريد الإلكتروني التابعة لشبكات باراكودا، وشاركت معلوماتها لدعم الحكومة الصينية، وبدأت نشاطها منذ أكتوبر الماضي". وعدّد التقرير نسب الدول التي وقعت ضحية لهذا الهجوم بقولها: "55% من ضحايا الهجوم من الأمريكتين، و22% من آسيا والمحيط الهادئ، و24% من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وشمل الهجوم وزارات الخارجية في جنوب شرق آسيا ومكاتب التجارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية في تايوان وهونغ كونغ".

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