الأردن.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بواسطة طائرة مسيّرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية

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محمد بن مسعود - الدمام - أحبط الجيش الأردني، اليوم، محاولة تهريب أسلحة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية.

وقال الجيش في بيان: إن قوات حرس الحدود الأردنية رصدت محاولة اجتياز "طائرة مسيرة بدون طيار" الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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