تعرّف على موقف الهلال من عرض كورينثيانز لشراء عقد غوستافو كويلار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 1:12 مساءً

كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية عن رفض نادي الهلال العرض المقدم من كورينثيانز البرازيلي، للتعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات المقبلة. وذكرت الصحيفة البرازيلية أن نادي كورينثيانز يعتزم القيام بمحاولة أخرى مع إدارة الهلال، بعد رفضها للعرض الأول، في محاولة للحصول على خدمات كويلار بالموسم الجديد. وأوضحت الصحيفة أن كويلار يعطي أولويته للعب لنادي ساو باولو عند عودته إلى البرازيل، بالرغم من أن كورينثيانز قدم أفضل عرض بين الأندية البرازيلية، إذ عرضوا عليه أكثر من مليون ريال برازيلي شهريًا . وأعلن نادي الهلال، سابقًا، تمديد عقد لاعب وسط الفريق الكولومبي، لمدة موسم إضافي حيث ينتهي عقده فى 2024.

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