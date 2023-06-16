إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان وبناء التعاون وتطوير المستقبل

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شهد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ 26، المقام حالياً بمدينة "سانت بطرسبرج" الروسية، إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان.

وكانت جمهورية روسيا الاتحادية عبر الشركة الحكومية "روساتوم" هي المبادرة بإنشاء التحالف، وانضمت شركة "غازبروم نفت"، والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العامة إلى التحالف كأعضاء مؤسسين أوائل.

ويهدف التحالف إلى تعزيز التعاون بناءً على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، والتفاهم والاحترام والثقة، بهدف تطوير إدارة تركز على الإنسان وسوق العمل، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. وتشمل المجالات الرئيسية لعمل التحالف إجراء البحوث في مجال تركيز الإنسان وتشكيل مجتمع خبراء لمناقشة السبل المستقبلية لتطوير هذا النهج في الإدارة.

وفي هذا السياق يقول المدير العام لشركة روساتوم الحكومية، أليكسي ليخاتشوف: "بالنسبة إلى شركة روساتوم فإن التمحور حول الشخص هو أساس نشاطنا وفلسفتنا. وتستند رؤية روساتوم 2030 إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح الشركة الأفضل من ناحية الكشف عن الإمكانات الكامنة لكل موظف. ولهذا السبب بادرنا في إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الشخص، والتي تكون على استعداد ليس فقط اعتماد مبادئ التمحور حول الشخص، وإنما تقديم الوعود لكل موظف بمراعاة هذه المبادئ في عملهم اليومي. من الواضح بأن هذا طريق صعب، لكن لا بد من اجتيازه لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.