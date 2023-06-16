انت الان تتابع رودريغو مورينو لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي على رادار "الهلال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 2:39 مساءً

كشف الإعلامي التركي أكرم كونور، عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع الإسباني رودريغو مورينو، لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقاً للإعلامي التركي المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، فإن الهلال يرغب في كسب خدمات المهاجم الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد. وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن ليدز يونايتد مستعد للسماح للاعب الإسباني الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2024، بالرحيل مقابل 3.5 مليون يورو. انضم رودريغو مورينو البالغ من العمر 32 عاماً، إلى ليدز يونايتد في 2020 قادماً من فالنسيا الإسباني، الذي لعب له خلال الفترة من 2014، وحتى 2020. وسبق للاعب الإسباني اللعب لعدة أندية مثل: ريال مدريد، بنفيكا، بولتون، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 9 ملايين يورو.

كانت هذه تفاصيل خبر رودريغو مورينو لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي على رادار "الهلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.