"الدفاع المدني" يواصل خدماته في 26 مركزًا موسميًا لضمان أمن وسلامة الحجاج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 2:56 مساءً

تواصل المديرية العامة للدفاع المدني جهودها ومهامها لموسم حج هذا العام 1444هـ، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة. وتقدم المديرية خدماتها في 26 مركزًا موسميًا ميدانيًا مجهزًا بأحدث الآليات والكوادر البشرية المدربة للتعامل مع الحالات الطارئة لخدمة ضيوف الرحمن وأمنهم وسلامتهم ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسية في تلك المواقع. وتعمل المراكز الموسمية للدفاع المدني على تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن، والاستعداد الكامل للتعامل مع الحوادث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي المواقع كافة.

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