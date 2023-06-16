أخضر السيدات يواجه نظيره منتخب أندورا للمرة الثانية ودياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 4:24 مساءً

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات، مباراته الودية الثانية أمام منتخب أندورا، في ختام معسكره الخارجي الإعدادي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية من 4 حتى 18 من شهر يونيو الحالي، في إطار استعدادات المنتخب السعودي للاستحقاقات القادمة. وسيواجه أخضر السيدات نظيره منتخب أندورا غداً السبت على ملعب Estadi Municipal De Peralada في مدينة جيرونا الإسبانية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية في ثاني مباراة تجمع بين المنتخبين . وكان الأخضر للسيدات قد خسر مواجهته الأولى من أمام نظيره منتخب أندورا(3-1)، والتي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي .

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