انت الان تتابع بالفيديو.. وزير التعليم: أنا خادم لجميع المعلمين وهم الأساس في المسيرة التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أنه خادم لجميع المعلمين ولجهاز التعليم، مشيرًا إلى أن المعلم هو الأساس.

جاء ذلك في حديث الوزير "البنيان" لطلبة الأولمبيادات الدولية ومنتخبات المملكة العلمية، خلال زيارته لهم اليوم الجمعة في فندق فوربوينت الرياض وإطلاقه المشاركة السعودية للعام الحالي.

وذلك بحضور أمين عام "موهبة" آمال الهزاع، وعدد من قيادات التعليم و"موهبة" والجامعات السعودية المشاركة في التدريب والشركات الكبرى.

وطلب الوزير "البنيان" من الطلاب والطالبات الوقوف احترامًا وتقديرًا لجهود معلميهم، ولآبائهم وأمهاتهم الذين كان لهم دور كبير في رعايتهم وتربيتهم، وإبراز مواهبهم، موصيًا إياهم بالحرص على برهم بآبائهم وأمهاتهم، وكذلك معلميهم؛ لأنهم الأساس.

وأضاف "البنيان" أن "المعلم هو الأساس، ولكنه لن يحقق نجاحات إلا بطلاب متميزين، وأنتم الفخر والإنجاز في الماضي والحاضر والمستقبل"، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على الإنسان الذي لن يكون مثمرًا إلا من خلال العلم.

وخاطب وزير التعليم الموهوبين والموهبات، قائلًا: "أنتم مفخرة لكل مواطن سعودي، وهذا البلد العظيم في جميع المحافل الدولية ينافسون بالعلم والأخلاق".

وأكد في هذا الصدد استمرار دعم مؤسسة "موهبة" التي أثْرت المواهب في المملكة، وأصبحت من أقوى الممكنات لاكتشاف الموهوبين في بلدنا الغالي.

وأضاف: "سنعمل مع "موهبة" لاكتشافهم لرفع راية المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية".

يُذكر أن 186 موهوبًا وموهوبةً يتنافسون خلال المرحلة الثانية من التدريب المكثف بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ويستغرق نحو 3 أشهر من التأهيل والتدريب المتواصل، لاختيارهم كممثلين للمنتخبات السعودية العلمية للمنافسات العالمية في 6 مجالات هي: الرياضيات، الفيزياء والكيمياء والأحياء، والعلوم، والمعلوماتية.