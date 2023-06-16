"المربع" يقف على سير العمل في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 4:39 مساءً

وقف قائد قوات الجوازات للحج، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على سير العمل في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. جاء ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وحث اللواء المربع منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.

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