انت الان تتابع 45 يومًا مع "موسم الغبرة".. موعده ومناطقه وقوة رياحه يبرزها "الحصيني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 4:40 مساءً

كشف الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن تسمية "موسم الغبرة" تُطلق من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة على الرياح الموسمية التي تتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو 45 يومًا تزيد أو تقل. وأضاف: "يبدأ موسم الغبرة في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، وقد يتقدم قبل ذلك بعدة أيام ويوافق هذا العام 1444هـ أواخر شهر ذي القعدة حتى أواخر شهر محرم 1444هـ، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر". وأوضح "الحصيني" أن "موسم الغبرة" يؤثر على مناطق ممتدة من أجزاء من منطقة مكة المكرمة إلى سواحل الباحة وعسير وجازان، مشيرًا إلى أنه يرتفع أحيانًا إلى مرتفعات الباحة وعسير وإن كان بشكل أقل. وتابع: "سرعة الرياح المتوقعة ما بين 20-70 كم وهي رياح موسمية سنوية، وقد يستمر الغبار أحيانًا في بعض الأيام عدة ساعات، إلا أن يصرفها الله والله أعلم".

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