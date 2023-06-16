انت الان تتابع "بسلام آمنين".. إطلاق الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لـ"حج 1444" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 5:11 مساءً

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444هـ، وأتاحها للاستخدام من قِبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج. وتأتي الهوية اللفظية والبصرية منسجمة مع هوية الحج في الأعوام الماضية، وهي جزء من قول الله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} في الآية الـ(46) من سورة الحجر؛ إذ تم الاكتفاء بكلمتَي {بسلام آمنين}. وتعني كلمة {بسلام} أي سالمين من الآفات، و{آمنين} أي من كل خوف. ويتكون الشعار البصري لحج 1444هـ من أربع دوائر باللون الأخضر، يتوسطها مكعب باللون الأسود، يرمز للكعبة المشرفة. والتصميم جميعه يجسد كلمة "حج". كما يرمز اللون الأخضر للسلامة والصحة والأمان، وترمز الدوائر لمسارات الطائفين بما بينها من مساحات بيضاء. ويرافق الهوية دليل إرشادي، يقدمه التواصل الحكومي، ويتضمن تطبيقات الهوية، واستخداماتها في جميع الأنشطة المصاحبة للحج. ويأتي نشر الهوية للاستخدام لتواكب الأعوام الماضية؛ بهدف تعزيزها لدى الجهات. ويأتي إطلاق مركز التواصل الحكومي الهوية الموحدة لحج 1444هـ انطلاقًا من دوره في توحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية، وتحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها، وإحداث التكامل والتناغم في أدائها الإعلامي.

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