انت الان تتابع الهلال أعلى الأندية تحقيقًا للنقاط في الدوري السعودي للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت رابطةُ دوري المحترفين السعودي عن قائمة أعلى 5 أندية تحقيقًا للنقاط في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/ 2009م.

ويتصدّر نادي الهلال القائمةَ بعد أن لعب 402 مباراة، حقق الفوز في 275، وتعادل في 83، مقابل 44 خسارة، حصد خلالها 908 نقطة متقدمًا بفارق كبير من النقاط عن أقرب مطارديه غريمه التقليدي النصر صاحب المرتبة الثانية.

وجاء أصفر العاصمة ثانيًا بذات عدد المباريات، لكن بعدد انتصارات أقل؛ حيث فاز بـ225 مباراة، وتعادل في 95، وخسر 82، جمع خلالها 770 نقطة.

وحلّ الاتحاد في المرتبة الثالثة بـ402، وهو مجموع عدد المباريات الكاملة لأي فريق شارك في جميع نسخ دوري المحترفين بمختلف مسمياته منذ انطلاقته قبل 15 موسمًا؛ حيث انتصر بطل النسخة الأخيرة من دوري روشن للمحترفين في 201 مباراة، وتعادل في 101، وانقاد للهزيمة في 100 مباراة، محققًا 704 نقطة.

وفي المرتبة الرابعة حلّ الشباب بنفس عدد المباريات، جمع خلالها 686 نقطة من 193 انتصارًا، و107 تعادلات، و102 خسارة.