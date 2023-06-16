وفاة والدة الدكتورة أماني والدكتورة أميرة الشامان

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة تبوك واستشارية النساء والعقم بمستشفى الملك خالد بتبوك الدكتورة أماني الشامان، ومديرة مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة تبوك الدكتورة أميرة الشامان.

خالص التعازي للدكتورة أماني والدكتورة أميرة الشامان، في وفاة والدتهما، ونسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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