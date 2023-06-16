"الوطني للأرصاد" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن الظواهر الجوية خلال موسم الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 5:48 مساءً

يعقد المركز الإعلامي بالمركز الوطني للأرصاد، يوم الأحد القادم 1444/11/29هـ؛ مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن أبرز الظواهر الجوية المحتملة لحج هذا العام 1444هـ. وأوضح مدير المركز الإعلامي والعلاقات العامة الناطق الرسمي للمركز، حسين محمد القحطاني؛ أن المؤتمر يعقد في تمام الساعة 2 ظهرًا بمقرّ المركز بمشعر منى. ويتولّى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن سالم غلام، الإعلان عن حالة الطقس في المشاعر المقدسة واستعدادات المركز لحج هذا العام، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات والأسئلة.

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