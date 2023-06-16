انت الان تتابع مضاعفة العرض السعودي للتعاقد مع لوكا مودريتش والأخير يرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أشارت بعض التقارير إلى أن العرض السعودي المقدم للكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، تضاعف من 80 مليون يورو إلى 200 مليون يورو.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، في تغريدة عبر تويتر، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض فلكي للنجم الكرواتي لوكا مودريتش من أجل الحصول على خدماته.

وقال دي مارزيو: إن الهلال عرض على مودريتش صاحب الـ37 عامًا عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع مجموع راتب يصل إلى 200 مليون يورو، إلا أن مودريتش رفض، مفضلًا البقاء في ريال مدريد مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

ووفقًا للصحفي الإسباني توماس غونزاليس مارتن: فإن السعودية ضاعفت العرض المقدم لمودريتش إلى 180 مليون يورو لثلاثة مواسم.

وأشار إلى أن نادي ريال مدريد ترك للاعب المخضرم حرية الاختيار، إما البقاء أو الرحيل مثلما حدث مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضح الصحفي الإسباني أن زوجة لوكا مودريتش وعائلته لا يريدون مغادرة مدريد، ويريدونه أن يجدد عقده.

وبحسب شبكة ريليفو الإسبانية: فإن السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يغير مشهد مودريتش ويفكر في قبول العرض السعودي ويرحل عن ريال مدريد؛ هو أن يقول له النادي وأنشيلوتي: آنه لن يتم الاعتماد عليه في الموسم القادم.