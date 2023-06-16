جامعة بيشة ومنسوبو "تعليم عفيف" ينعون "العتيبي" مساعد مدير التعليم السابق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 5:52 مساءً

نعت جامعة بيشة وإدارة التعليم بمحافظة عفيف، اليوم الجمعة، الدكتور غازي بن سفر العتيبي الذي وافته المنية، مساء أمس، في حادث مفجع وقع له بالقرب من مركز ظلم التابع لمحافظة الطائف. وتفصيلاً، كان العتيبي – رحمه الله - من منسوبي تعليم عفيف وكان آخر المناصب التي تقلدها مساعداً لمدير التعليم للشؤون المدرسية لسنوات عديدة، ثم مستشاراً في الإدارة، كما كان يعمل محاضراً متعاوناً في جامعة بيشة بقسم الجغرافيا في كلية الآداب حتى وفاته. واكتظ جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعفيف، عصر اليوم، بجموع المصلين والمعزين، كما امتلأت صفحات وسائل التواصل بالدعاء له وذلك لما عُرف عنه خلال عمله من حبه للخير ومساعدة المراجعين والتيسير عليهم حتى كسب تقدير واحترام الجميع.

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