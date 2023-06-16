محافظ جدة يتوِّج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب لكرة الصالات

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16 يونيو, 2023, 7:24 مساءً
توَّج اليوم الجمعة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاني أبو ريدة، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي، منتخب المغرب ببطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات "جدة 2023".
وحسم المنتخب المغربي اللقب بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة 7-1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على الصالة الرياضية في جدة.
وكانت مدينة جدة قد احتضنت البطولة خلال الفترة من 6-16 يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات (المغرب، مصر، ليبيا، العراق، الكويت، لبنان، الجزائر، فلسطين، موريتانيا، جزر القمر وطاجيكستان)، إضافة إلى منتخبنا الوطني، بتنظيم الاتحاد السعودي لكرة القدم.
يُذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى المباراة بعدما تخطى منتخبنا الوطني في ربع النهائي بالفوز بنتيجة 5-2، قبل أن يفوز على ليبيا بنتيجة 5-1 في نصف النهائي.
وفي المقابل تأهل المنتخب الكويتي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره المصري بنتيجة 6-2 في ربع النهائي، قبل الفوز على الجزائر بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.
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