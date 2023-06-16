فاتح تيريم مرشح لتدريب المنتخب السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 7:32 مساءً

أفادت تقارير صحفية بدخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات مع فاتح تيريم، مدرب نادي غلطة سراي ومنتخب تركيا السابق، من أجل تولي مهمة تدريب المنتخب السعودي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عن تدريب الأخضر في نهاية مارس الماضي لتدريب منتخب بلاده للسيدات. وقال يانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة سكاي سبورت، إن فاتح تيريم مرشح جاد لمنصب المدرب الجديد للمنتخب السعودي، وكانت هناك اتصالات بين الاتحاد العربي والمدرب التركي الذي أبدى استعداده لتولي المنصب. وهناك أيضًا مرشحون آخرون. وأشار إلى أن تيريم ليس المرشح الوحيد الذي تم تقييمه من قِبل الاتحاد السعودي، الذي سيتعين عليه اتخاذ قرار قريبًا، لكن مدرب غلطة سراي السابق سيمثل بالتأكيد قيمة مضافة. وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل قد قال في أكثر من مناسبة إنه سيعلن مدرب المنتخب في شهر يونيو المقبل، وسيكون أوروبيًّا.

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