الرائد ركن "الأسمري" يحصل على الماجستير في العلوم العسكرية

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الرائد الركن علي عبدالله الأسمري على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.

"الخليج 365" تبارك لـ"الأسمري" حصوله على الماجستير، وتتمنى له دوام التوفيق والنجاح لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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