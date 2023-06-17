انت الان تتابع على مسافة 10 كم.. انطلاق أول أشواط الهجيج بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انطلقت، اليوم الجمعة، في ثاني أيام مهرجان "جادة الإبل" بتبوك منافسات أشواط الهجيج، وذلك بدخول 100 متن من الإبل زجّ بها 5 مشاركين للمشارك في الشوط الأول من منافسات الهجيج لفئة "الوضح والشقح والحمر"، وسط حماس جماهيري كبير صاحب انطلاقة الشوط، وعكَس مدى شعبية هذه الرياضة لدى جمهور الإبل ومحبي هذا القطاع.

وتفصيلاً، تأتي عملية تتويج الفائزين في هذه المسابقة من خلال جمع النقاط؛ بحيث تحصل الفردية الحاصلة على المركز الأول على 100 نقطة، والحاصلة على المركز الثاني تُمنح 99 نقطة، وهكذا يستمر منح النقاط تنازلياً للمراكز حتى الوصول إلى المركز 100، حيث تحصل صاحبة هذا المركز على نقطة واحدة، ويتوج من تحصل فردياته في الشوط على أكثر نقاط.

وكانت إدارة المهرجان قد جهزت مضمار الهجيج بطريقة تُعتبر الأولى من نوعها في هذه المنافسة على شكل حرف U يمتد على مسافة 10 كم، وحرصت خلاله على توفير كل ما يسهم في راحة الإبل خلال المنافسات، وحمايتها من مخاطر تضاريس الأرض؛ ليسهل عليها عملية الهجيج.