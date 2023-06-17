انت الان تتابع تقارير: الهلال يُقدِّم عرضًا لضم مدافع تشيلسي كاليدو كوليبالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 8:18 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض رسمي من نادي الهلال للتعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي بأن نادي الهلال قدّم عرضه الأول لضم السنغالي كوليبالي من صفوف تشيلسي خلال السوق الصيفية. وذكر الصحفي الإسباني سانتي أونا أن الهلال السعودي أرسل عرضًا رسميًّا إلى تشيلسي في الساعات الماضية؛ لضم المدافع السنغالي كوليبالي في هذا الصيف. وأضاف الصحفي الإسباني بأن كوليبالي لا يمانع في الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي. ووفقًا للصحفي ماتيو موريتو، التابع لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن كوليبالي قد ينتهي به المطاف في الدوري السعودي هذا الصيف. وتتجه أنظار مسؤولي نادي الهلال إلى السنغالي كوليبالي لحسم أولى صفقاته العالمية في ميركاتو الصيف، وذلك بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، وأيضًا لتعويض الغياب الطويل لمدافع الفريق الكوري جانغ هيون سو بسبب الإصابة التي ستبعده قرابة ثلاثة أشهر. ويخوض الهلال منافسة قوية مع نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم المدافع كوليبالي إلى صفوفه في الموسم المقبل. وكان كوليبالي قد انتقل إلى تشيلسي في صيف 2022 قادمًا من نابولي الإيطالي، ويرتبط بعقد يمتد مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2026.

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: الهلال يُقدِّم عرضًا لضم مدافع تشيلسي كاليدو كوليبالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.