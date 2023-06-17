أخضر السيدات يُنهي تحضيراته لمواجهة أندورا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 8:52 مساءً

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات اليوم الجمعة استعداداته الأخيرة لمواجهة منتخب أندورا غدًا على ملعب Municipal PalamOs بمدينة جيرونا الإسبانية. وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين التصويب على المرمى قبل أن تجري مدربة المنتخب الوطني للسيدات "روزا لابي سيبالا" مباراة على كامل مساحة الملعب لتطبيق التكتيك الهجومي. واشتملت الحصة التدريبية على مران الكرات الثابتة من الناحية الدفاعية، واختُتمت بتمارين الإطالة. واجتمعت مدربة المنتخب الوطني للسيدات "روزا لابي سيبالا" باللاعبات بعد نهاية المران في أرضية الملعب؛ لتحفيزهن وتشجيعهن لمواجهة الغد.

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