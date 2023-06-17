انت الان تتابع "الإسلامية" تشارك في اللقاء التعريفي للدعاة المشاركين في منشآت خدمة حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في اللقاء التعريفي للدعاة المشاركين في منشآت خدمة حجاج الداخل (عن بعد) الذي ينظمه المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وذلك يوم السبت 28/11/1444هـ من الساعة الخامسة إلى السادسة مساءً، حيث سيشارك في تقديم اللقاء الدكتور محمد بن فهد الفريح.

وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرة المشتركة مع المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل من ضمن أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة كإحدى مخرجات خطة الوزارة لموسم حج هذا العام، والتي يتم تنفيذها بتوجيهات ومتابعة دقيقة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسعياً لمد جسور التعاون مع كافة قطاعات الدولة العاملة في موسم الحج، لتحقيق الرقي بالأعمال المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الإسلامية" تشارك في اللقاء التعريفي للدعاة المشاركين في منشآت خدمة حجاج الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.