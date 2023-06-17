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توقعات طقس السعودية غدًا: حار إلى شديد الحرارة

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الرياض - محمد الوسيري - كشف حساب طقس العرب، اليوم الجمعة، عن توقعاته بشأن طقس السعودية خلال الساعات المقبلة.

وتوقع طقس العرب، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على معظم مناطق السعودية، بينما يكون معتدلًا في المرتفعات الجنوبية الغربية.

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كما توقع زخات رعدية من الأمطار على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب السعودية تشمل عسير وجازان والباحة.

طقس السعودية

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن  طقس السعودية لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، والمدينة المنورة والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض والشرقية.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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