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مسن ينقل الحجاج من عرعر لمكة المكرمة مجانًا منذ 30 عامًا

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الرياض - محمد الوسيري - تطوع أحد المواطنين لخدمة الحجاج ونقلهم من عرعر إلى مكة المكرمة مجانًا، منذ أكثر من 30 عامًا بسيارته الخاصة.

نقل الحجاج لمكة المكرمة

وفي تصريحات لقناة القناة العربية ، كشف المسن عايض الجرهدي، أنه تطوع في مبادرة امتدت نحو 30 عامًا بإيصال الناس إلى مكة المكرمة بسيارته الخاصة لتأدية فريضة الحج دون أي مقابل.

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واسترسل متابعات الخليج 365: أول تجربة له كانت عام 1981، وبعدها استمر في ذلك، ونقل الكثير من الكبار والنساء.

ولفت إلى أن رمي الجمرات قديمًا كان يحدث فيه قتال وزحام إلا أنه بفضل الدولة تم بناء عدة أدوار سهلة لرمي الجمرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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