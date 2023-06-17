شكرا لقرائتكم موقف طريف بين عم علي القرني ووزير الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر عم رائد الفضاء، على القرني، عن سعادته الغامرة، بعد وصول ابن أخيه برفقة رواد الفضاء الثلاثة الآخرين إلى مطار الملك خالد الدولي برفقة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة.

وقال عم القرني لرواد الفضاء: “نحن فخورون بكم وأنتم تاج رؤوسنا.. ربي يحفظكم إن شاء الله.. الله يعطيكم العافية”، فيما حرص على مصافحة وزير الاتصالات ففاجأه بمحاولة تقبيل رأسه قائلًا له: والله لأقبل راسك.

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ومن جانبه ابتسم السواحة من موقف عم رائد الفضاء علي القرني العفوي.

وصول ريانة وعلي القرني للرياض

وفي وقت سابق، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار الملك خالد بالرياض بعد نهاية رحلتهما نحو الفضاء.

ووثقت “العربية” لقطات من وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة والقرني للمطار، وسط حفاوة وتصفيق من الجميع لدى وصولهم للمطار.