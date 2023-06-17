زياش يدخل اهتمامات النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 9:51 مساءً

دخل المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الإنجليزي، قائمة المرشحين للعب في صفوف النصر الموسم المقبل. وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن إدارة النصر مستعدة لمنح زياش راتبًا مغريًا من أجل إقناعه بارتداء قميص العالمي. وقال الموقع الفرنسي إن زياش يريد الرحيل، والنادي الإنجليزي لن يمانع بسبب حاجته لسيولة مالية؛ وبالتالي هناك اتجاه كبير لينتقل اللاعب إلى الدوري السعودي. وأشار إلى أن نادي النصر يريد انتهاز الفرصة، وعرض عقد كبير على حكيم زياش؛ للحصول على موافقته لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق. وأوضح تقرير الموقع الفرنسي أن المهمة لن تكون سهلة على إدارة النادي السعودي نظرًا لاهتمام باريس سان جيرمان بضم اللاعب منذ يناير الماضي. وكشف الموقع الفرنسي أن حكيم زياش مهتم بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، ويقوم بدراسة العرض المقدم له من جانب نادي النصر.

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