انت الان تتابع في حديث خاص لـ"الخليج 365".. الفنان عمر عبد اللات: العالم أجمع يشهد على تطوُّر السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 9:51 مساءً

قال الفنان عمر عبد اللات إن العالم كله يشهد على تطور ورقي السعودية، والجميع يتابع ما تعيشه السعودية من نهضة وتطور في كل المجالات. جاء ذلك في إجابة عن سؤال "الخليج 365" خلال المؤتمر الصحفي قبيل الحفل الغنائي "ليالي تبوك" ضمن فعاليات جادة الإبل في تبوك. وأضاف: "ما نشاهده في المملكة العربية السعودية من تطور وانفتاح على العالم، بما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا العربية المحافظة، وقيمنا الأصيلة، شيء مبهر ورائع، وأتمنى أن يحذو الوطن العربي حذو السعودية في هذا التطور والرقي والنهضة الشاملة". وتابع: "الجمهور السعودي جمهور ذواق وناقد في الوقت نفسه، وأنا سعيد بأن أكون حاضرًا في تبوك في هذا المهرجان، وأشكر جدًّا للقائمين على هذا المهرجان لإتاحة الفرصة لي للمشاركة". وشهدت حفلة الفنان الكبير عمر عبد اللات في تبوك مساء أمس الجمعة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وتفاعل الجمهور كثيرًا مع أغانيه، خاصة الشهيرة والشعبية منها، مثل "يا سعد". وفي نهاية الحفل أهدى الفنان عمر عبد اللات أغنية جديدة للشعب السعودي، وقال: أتشرف بأن أغنيها لأول مرة في السعودية، وأمام جمهور تبوك الحبيب على قلبي. وكانت الأغنية بعنوان (غني أنا سعودي.. وردد أنا سعودي.. وارفع جبينك فوق يا سعودي يا سعودي).

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