"الفيصل" يلتقي وفد السعودية المشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 يونيو, 2023, 10:56 مساءً

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أمس في برلين، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023" عبدالرحمن القريشي، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبي المنتخبات السعودية المشاركة في الدورة، بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد الوزير لشؤون الرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي، والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة عبدالعزيز باعشن. وأعرب "الفيصل" عن ثقته باللاعبين لمواصلة تحقيق الإنجازات على مستوى الأولمبياد الخاص في هذا المحفل العالمي، ورفع اسم السعودية عاليًا. يُشار إلى أن السعودية ستشارك في الدورة بأكثر من 80 لاعبًا ولاعبة، وهي أكبر مشاركة سعودية في تاريخ الأولمبياد الخاص؛ إذ كانت المشاركة السابقة في أبو ظبي 2019 تتضمن 50 لاعبًا ولاعبة.

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