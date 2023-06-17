انت الان تتابع ٢٢ يونيو.. انطلاق أولى رحلات الحج من مطار دبي إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 7:25 صباحاً

ستغادر أولى الرحلات التي تقلّ حجّاجًا من دبي إلى المملكة العربية السعودية، في 22 يونيو الجاري، وستتبعها رحلة أخرى بعد يومين. ووفقًا لصحيفة "جلف نيوز": يتوجّه 3100 مواطن إماراتي، بالإضافة إلى عدد كبير من المقيمين في الإمارات؛ لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك من خلال 4 شركات طيران. وأكد محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي؛ أن رحلات الحجاج الخاصة بالمغادرة من دبي إلى السعودية، ستكون على متن خطوط: الخطوط السعودية، وناس، وفلاي دبي، وطيران الإمارات.

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