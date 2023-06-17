نهاية العام.. زراعة أول رقاقة إلكترونية في دماغ البشر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 7:30 صباحاً

تبدأ نهاية العام الجاري تجارب زراعة الرقائق الإلكترونية في الدماغ؛ حيث تعتزم شركة "نيورالينك" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، إجراء أول تجربة بشرية على مريض مصاب بشلل نصفي أو كامل. وحصلت "نيورالينك" الأمريكية، في وقت سابق من العام الجاري، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، بعد أن أثبتت الشركة أمان أجهزتها للبشر. ومن المتوقّع أن تستغرق التجارب عدة سنوات قبل أن يتم استخدامها تجاريًّا.

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