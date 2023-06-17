انت الان تتابع زلزال بقوّة 5 درجات يضرب المحيط الهادئ قرب جزر الكوريل الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 7:33 صباحاً

وقع زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، في المحيط الهادئ شمال شرق جزيرة إيتوروب أكبر جزر الكوريل؛ حسبما أفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة سخالين الروسية. وقالت الطوارئ في بيان لها: إنه في الساعة 10.53 صباحًا "2.53 فجرًا بتوقيت موسكو" في 17 يونيو؛ تم تسجيل هزة أرضية في المحيط الهادئ على بعد 340 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوريلسك"، موضحة أن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 40 كيلومترًا. وأشار البيان إلى أن سكان منطقة سخالين لم يشعروا بالهزة، ولم تتلقَّ السلطات أي بلاغات على خلفية الزلزال.

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