انت الان تتابع تسمم 17 طالبًا في دورة عسكرية للجيش الكويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 7:37 صباحاً

كشفت وزارة الدفاع الكويتية أن 17 طالبًا من المتطوّعين ضمن دورة ضباط الصف قد تعرّضوا لحالات تسمم، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا في الحادث. وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي، في بيان لها، عن تعرض 17 طالبًا من المتطوعين، ضمن دورة ضباط الصف البالغ عددهم 644 طالبًا؛ حيث تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد، لحالات "تسمم بسيطة"، "بعد تناولهم وجبات غذائية". وأورد البيان أن قيادة المعهد قامت فور تسجيل الحادث باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج. ووفق "روسيا اليوم": شكلت رئاسة الأركان لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدّت للتسمم، من أجل محاسبة الجهة المتسببة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من الجدير ذكره أن معهد تدريب ضباط الصف والأفراد التابع لهيئة التعليم العسكري قد بدأ باستقبال أكثر من 600 من المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوص الطبية لدورتَي ضباط الصف والأفراد، مطلع مايو المنصرم. ووفق بيان للجيش الكويتي: فإن اختيار المتقدمين جاء في إطار "فسح المجال أمام الشباب الكويتيين للالتحاق بصفوف القوات المسلّحة، وتقديم جميع أشكال الدعم والتشجيع والمساندة لهم؛ لخدمة وطنهم من مختلف المواقع والتخصصات".

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