انت الان تتابع أغضب المصريين.. هذا ما فعله شابٌّ بوالده لحظة احتضاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في سقطة لا إنسانية، أقدم شاب مصري على تصوير فيديو مشين لوالده وهو يحتضر؛ ما أثار موجة من التعليقات الغاضبة لقيامه بتصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمه الناس باستغلال موقف الموت العظيم لحصد عدد من المشاهدات.

وحسب "العربية. نت": نشر شابّ يدعى محمد علام، فيديو لوالده طريح الفراش في المستشفى على موقع "تيك توك"، وعلق عليه: "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعي له"، وبالفعل دعا له عدد كبير من الناس.

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا؛ فبعد وفاة والده بدأ الشاب محمد بنشر عدد من الفيديوهات التي التقطها لوالده في الساعات الأخيرة من حياته، فظهر في أحد الفيديوهات يبكي وهو يصور جثة والده في الكفن، وكتب: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".

أبي مات

وتعرّض الشاب لهجوم حادّ بعد هذا الفيديو الذي التقطه لوالده وهو في طريقه للمستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة، وكتب عليه: "كانت آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.

ورغم حصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة، سخر متابعوه من تصرفه الغريب، وكتب أحدهم معلّقًا: "جدع جدع وراجل وبتخاف على أبوك، متنساش "لا تنسى" تصوره وهو نازل القبر هتجيب معاك تفاعل قوي جدًّا"، فيما قال آخر: "هو فيه حد أبوه بيموت وبيصور، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، بينما قالت أخرى: "أهم حاجة الريتش ياجماعة واهو يبقى طلع بمصلحة من موت أبوه".

ولتخفيف وطأة تصرفه غير المبرر ظهر الشاب في فيديو آخر يبكي ويفسر نشره لهذه الفيديوهات، مؤكّدًا رغبته في دعاء أكبر عدد من الناس لوالده بعد وفاته، نافيًا رغبته في حصد المشاهدات أو تصدر الترند.

هجوم حادّ