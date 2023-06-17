انت الان تتابع زلّة لسان جديدة.. شاهد بايدن وهو ينهي خطابه بعبارة "لم يفهمها أحد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 7:55 صباحاً

في زلّة لسان غريبة تضاف إلى سلسلة زلات قديمة، ختم الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد خطاباته بطريقة غير مفهومة. وختم بايدن خطابه عن ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة، بعبارة: "حفظ الله الملكة". وذكر بيان المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن آخر ما تحدّث به بايدن هو "حفظ الله الملكة، الملك". وأكّد البيت الأبيض أن الصحفيين "ليس لديهم فكرة" حول دوافع تحدث الرئيس الأمريكي بهذه العبارات. ويتعرّض الرئيس الأمريكي من حين لآخر لمواقف مشابهة تثير استغراب الحاضرين حول كلمات أو عبارات قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالحدث.

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