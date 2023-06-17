انت الان تتابع الأردن.. لدغة أفعى تتسبب بإدخال طفل للعناية الفائقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 8:06 صباحاً

في الأردن، تسبّبت افعى في دخول طفل "4 سنوات" من بلدة عمراوة إلى مستشفى الرمثا الحكومي نتيجة تعرضه للدغة أفعى في منزله. وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية: جرى نقل الطفل على الفور من قبل الدفاع المدني، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له من قبل الكوادر الطبية والتمريضية المعنية في مستشفى الرمثا الحكومي. وبعد إجراء الإسعافات الأولية تم نقله إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وإدخاله لقسم العناية الفائقة، ولا زال قيد العلاج. جدير بالذكر أن الأفاعي والعقارب تنشط صيفًا حين تشتدّ درجات الحرارة، خاصة في المناطق الصحراوية أو القريبة منها؛ ما يوجب الحذر من سكان تلك المناطق.

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