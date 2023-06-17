انت الان تتابع البداية والشدة.. ما المقصود بـ"لا حر إلا بعد الانصراف"؟ "المسند" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 8:16 صباحاً

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند؛ المقصود بالقول: "لا حر إلا بعد الانصراف"، منوهًا إلى طبيعة بداية الحرّ واشتداده. وقال "المسند" عبر حسابه على "تويتر": إن المقصود بقولهم: "لا حرّ إلا بعد الانصراف" أن الحرّ الشديد يبدأ عند انصراف الشمس من تعامدها فوق مدار السرطان، وذلك في 21 يونيو من كل عام، وهذا يمثّل بدايته، ويشتدّ نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس". وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن مدار السرطان يمرّ فوق السعودية، وعلى وجه التحديد يمرّ جنوبي حوطة بني تميم ومهد الذهب، ويمرّ ما بين ينبع ورابغ". وتابع: "يشار إلى أن درجة الحرارة في مثل هذه الأيام، عادة، تُسجل في جنوب العراق والكويت وشرق السعودية الأعلى عالميًّا".

كانت هذه تفاصيل خبر البداية والشدة.. ما المقصود بـ"لا حر إلا بعد الانصراف"؟ "المسند" يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.