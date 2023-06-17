انت الان تتابع "المنيع" عن موعد وقفة عرفة: الإثنين غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، بإذن الله، مبينا أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق ٢٩ دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، قال "المنيع": "بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠٢٣م، وانتهى بيوم السبت الموافق ٢٠/ ٥ / ٢٠٢٣م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق ٢١/ ٥ / ٢٠٢٣م، وينتهى بيوم الأحد الموافق ١٨/ ٦ / ٢٠٢٣م، وعدد أيامه ٢٩ يوماً".

وأضاف: "بيان وجه ذلك هو أن هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة ٧ و٣٧ دقيقة صباح يوم الأحد الموافق ١٨/ ٦ / ٢٠٢٣ م، وتغرب شمس في هذا اليوم الأحد الساعة ٧:٠٧ ويغرب القمر بعدها في الساعة ٧:٣٤، والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس ٢٩ دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرّمة وتوقيتها".