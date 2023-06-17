انت الان تتابع "المنيع" عن موعد وقفة عرفة: الإثنين غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
17 يونيو, 2023, 8:40 صباحاً
أكّد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، بإذن الله، مبينا أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق ٢٩ دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء.
وفي التفاصيل، قال "المنيع": "بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠٢٣م، وانتهى بيوم السبت الموافق ٢٠/ ٥ / ٢٠٢٣م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق ٢١/ ٥ / ٢٠٢٣م، وينتهى بيوم الأحد الموافق ١٨/ ٦ / ٢٠٢٣م، وعدد أيامه ٢٩ يوماً".
وأضاف: "بيان وجه ذلك هو أن هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة ٧ و٣٧ دقيقة صباح يوم الأحد الموافق ١٨/ ٦ / ٢٠٢٣ م، وتغرب شمس في هذا اليوم الأحد الساعة ٧:٠٧ ويغرب القمر بعدها في الساعة ٧:٣٤، والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس ٢٩ دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرّمة وتوقيتها".
وتابع: "بهذا يبدأ شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣ م، ويكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٣م، هو يوم عرفة ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٣م هو يوم عيد الأضحى".
كانت هذه تفاصيل خبر "المنيع" عن موعد وقفة عرفة: الإثنين غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.