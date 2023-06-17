انت الان تتابع وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 11:29 صباحاً

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم "السبت"، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع منذ عودة العلاقات بين البلدين. ويلتقي وزير الخارجية نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وعددًا من المسؤولين الإيرانيين، ويعقد الجانبان جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية؛ بحسب ما أوردت "فرانس برس". ويتوقّع أن يبحث اللقاء الملفات الاقتصادية المشتركة وفرص تعزيزها.

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