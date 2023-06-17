"الصحة": لا يتم تحصيل رسوم في عيادة التطعيمات للطفل المواطن أو المقيم أو الزائر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 11:39 صباحاً

رد حساب "الصحة 937" على "تويتر"، على مغرد طلب التعرف على وجود رسوم لتطعيم الأطفال في المراكز الصحية، من عدمه. وقالت "الصحة": لا يتم تحصيل رسوم في عيادة التطعيمات والطفل السليم للمواطن أو المقيم أو الزائر. وكانت الوزارة قد وجهت -في وقت سابق- المراكز الصحية التابعة لها بتقديم تطعيم الأطفال بجميع اللقاحات مجانًا، واستثنائه من برنامج "العلاج بمقابل"، حرصًا على أهمية تطعيم الأطفال، ومنعًا لتفشي الأوبئة.

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