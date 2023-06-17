روسيا تعلن صد هجوم أوكراني على محطة ضخّ نفطية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يونيو, 2023, 11:40 صباحاً

أعلن ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك المجاورة لأوكرانيا، اليوم "السبت"؛ أن وحدات الدفاع الجوي الروسية صدّت هجومًا أوكرانيًّا استهدف محطة ضخ لأنابيب "دروجبا" النفطية خلال الليل. وذكر "بوجوماز" في منشور عبر "تيليجرام"، أن "ثلاث طائرات مسيرة عسكرية أوكرانية دُمّرت في الهجوم على محطة نوفوزيبكوف". ويعرف خط أنابيب "دروجبا" أيضًا بخط أنابيب الصداقة وخط أنابيب كوميكون؛ إذ جاءت فكرة بنائه في أواخر الخمسينيات لتزويد حلفاء روسيا في أوروبا الشرقية بالنفط.

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